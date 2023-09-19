كانت تحركات العملات محدودة في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ تترقب الأسواق سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتي يتصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع الاهتمام في آسيا بقرار بنك اليابان.

وحقق اليورو مكاسب طفيفة ليجري تداوله عند 1.0695 دولار، بعد أن ارتفع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة مع تلميح مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي إلى احتمال المزيد من الرفع في أسعار الفائدة، وهي تصريحات عززت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.

وفي آسيا، انخفض الين بشكل طفيف إلى 147.64 ين للدولار وظل عالقا بالقرب من أدنى مستوى في عشرة شهور الذي سجله الأسبوع الماضي عند 147.95 للدولار.

ومقابل العملة الأميركية، ارتفع الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6445 دولار أميركي، فيما تقدم الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.5924 دولار أميركي.

ونزل مؤشر الدولار 0.04 بالمئة إلى 105.04.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.2390 دولار قبيل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا المقرر صدوره أيضا هذا الأسبوع.