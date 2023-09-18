وأضاف الأمير عبد العزيز، خلال مؤتمر النفط العالمي في كالجاري بإقليم ألبرتا عاصمة النفط في كندا، ، إن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمعالجة التضخم.

وهذه أبرز تصريحات وزير الطاقة السعودي في المؤتمر:

- العالم كله يجب أن يركز على أمن الطاقة

- الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة

- لا نستهدف الأسعار وإنما تقلبات أقل

- نريد أن نكون استباقيين وحذرين

- وكالة الطاقة الدولية ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي

- هناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة

- العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط

- يجب السماح لنا باتخاذ قرارات في سرية مثل البنوك المركزية