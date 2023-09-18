وانخفضت صادرات أكبر مُصدر للنفط في العالم إلى 6.012 مليون برميل يوميا في يوليو من 6.804 مليون برميل يوميا في يونيو متراجعة 11.6 بالمئة عن كميات الشهر السابق البالغة 6.8 مليون برميل يوميا، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2022.

وخفضت السعودية إنتاجها بشكل كبير في يوليو، وهو أكبر تخفيض منذ سنوات، علاوة على اتفاق تحالف أوبك+ الأوسع على الحد من الإمدادات حتى عام 2024.

وهبط إنتاج الخام السعودي إلى 9.01 مليون برميل يوميا في يوليو بانخفاض 943 ألف برميل يوميا عن يونيو، كما تراجعت المخزونات 2.96 مليون برميل إلى 146.73 مليون برميل.

وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وعالجت المصافي المحلية 2.56 مليون برميل يوميا، وهي كميات أقل بمقدار ثلاثة برميل يوميا، في حين ارتفع حرق الخام المباشر 49 ألف برميل يوميا في يوليو إلى 592 ألف برميل يوميا. وانخفضت صادرات المملكة من المنتجات النفطية 203 آلاف برميل يوميا إلى 1.14 مليون برميل يوميا في يوليو.

وأعلنت السعودية وروسيا هذا الشهر تمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج حتى نهاية العام رغم ارتفاع الأسعار في سوق النفط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2023 يعني أن السوق ستشهد عجزا كبيرا في الربع الأخير.

وفي الوقت نفسه، رفعت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر أكتوبر تشرين الأول إلى المشترين الآسيويين.