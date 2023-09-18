وقالت الهيئة انه يجري اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريق عمل الهيئة لاستعادة حركة نقل البيانات إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.

من جانب آخر، أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم، أن أحد أنظمتها تعرض لمحاولة اختراق في الساعات الأولى من الصباح لكن الوزارة واصلت العمل بشكل طبيعي.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية و"جاري تقييم مستوى محاولة الاختراق".

وأضافت الوزارة أن إجراءات تحويلات الرواتب لن تتأثر بالاختراق.