وأوضحت الشركة في إفصاح لها على موقع البورصة الإلكتروني أنها تعاقدت لبيع 100 ألف طن من حامض الفوسفوريك للتصدير الخارجي للربع الرابع من العام الحالي، بزيادة 135 دولار للطن عن السعر السابق. وبلغ السعر العالمي السابق 850 دولار للطن.

وأكدت الشركة، التي تأسست عام 1949، أن هذه الخطوة تعزز مكانتها للعب دور أساسي في السوق العالمي لتحديد سعر حامض الفوسفوريك وفق تغيرات متطلبات الإنتاج.

وأوضحت أن هذا الارتفاع في سعر مادة حامض الفوسفوريك سينعكس على الوضع المالي للشركة وأسعار منتجاتها من الفوسفات والأسمدة.