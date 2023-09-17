وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية ارتفاع إنتاج الصين من الفحم الخام بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي ليصل إلى 380 مليون طن.

وأوضحت الوكالة أن النمو في إنتاج الفحم الصيني كان أعلى بنسبة 1.9 نقطة مئوية عن نظيره لشهر يوليو.

وأشارت إلى أن الصين استوردت 44.33 مليون طن من الفحم الشهر الماضي، بزيادة 50.5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما كان النمو في واردات الفحم الخام أقل بنسبة 16.7 نقطة مئوية عن نظيره لشهر يوليو.

قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن العالم سجل رقما قياسيا جديدا في استهلاك الفحم في عام 2022 وسيظل قريبا من هذا المستوى خلال العام الجاري مع تجاوز النمو القوي في آسيا الانخفاضات في الولايات المتحدة وأوروبا.

وذكرت الوكالة في تقريرها نصف السنوي عن سوق الفحم أن استهلاك الفحم ارتفع 3.3 بالمئة إلى 8.3 مليار طن العام الماضي.

وأضافت في التقرير أن الانخفاضات الطفيفة في توليد الطاقة من الفحم هذا العام والعام المقبل من المرجح أن تقابلها زيادات في استخدام الفحم في قطاع الصناعة.