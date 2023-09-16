وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن هذا الارتفاع يرجع إلى الانتعاش الاقتصادي المستمر في الصين، والذي يعود بشكل أساسي إلى تنفيذ سياسات واسعة النطاق للمحافظة على ضريبة القيمة المضافة واستردادها منذ أبريل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 12.79 تريليون يوان خلال نفس الفترة، مع زيادة قدرها 12.9 بالمئة على أساس سنوي.

فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية للحكومة المركزية في الصين بنسبة 9.5 بالمئة إلى 6.97 تريليون يوان، بينما شهدت الحكومات المحلية نموًا في الإيرادات بنسبة 10.3 بالمئة، حيث بلغت 8.21 تريليون يوان.

وتوسع الإنفاق العام في الميزانية بنسبة 3.8 بالمئة، ليتجاوز الـ 17.14 تريليون يوان خلال الأشهر الثمانية الأولى.

وتشير إيرادات الميزانية العامة إلى الدخل المخصص للتمويل الحكومي من خلال المشاركة في توزيع المنتجات الاجتماعية، وتعتبر الضمان المالي للحفاظ على سريان عمل الحكومة.