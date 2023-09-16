وأوضحت المنظمة الأممية ومقرها العاصمة النمساوية فيينا في بيان أن المرحلة الثانية من البرنامج "GEIPP II" تمتد لـ 5 سنوات، بهدف تنفيذ البرنامج بشكل شامل وتسهيل استفادة المجمعات الصناعية بالعديد من البلدان النامية.

كما تعمل على إظهار جدوى وفوائد مناهج المجمعات الصناعية البيئية، لا سيما بالنسبة لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركات.

وثمنت منظمة اليونيدو مساهمة سويسرا بمبلغ 17.7 مليون فرنك سويسري (نحو 20 مليون دولار)، لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج.

وتركز المرحلة الثانية من البرنامج على تعزيز التعاون الدولي وتطوير خطط ومعايير الاعتراف بالمجمعات الصناعية البيئية وتوفير المساعدات الفنية، مع التركيز على تعزيز إدارة المجمعات الصناعية والأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وبناء على الإطار الدولي للمجمعات الصناعية البيئية، الذي طورته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.