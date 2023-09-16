وأظهرت بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن التضخم في سلطنة عمان جاء مدفوعا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وعلى رأسها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بنسبة 2.9 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار مجموعات الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ 2.63 بالمئة، والسلع والخدمات المتنوعة بـ 2.61 بالمئة.

فيما انخفضت أسعار مجموعة النقل بنسبة 1.54بالمئة والاتصالات بنسبة 0.2 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في عمان بنسبة 0.28 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت محافظة ظفار أعلى معدل تضخم بين المحافظات بنسبة بلغت 1.01 بالمئة، مقابل أدنى معدل تضخم بمحافظة البريمي بنسبة 0.4 بالمئة.