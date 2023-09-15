وذكرت "إياتا"، في بيان، أن التجارة العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في يونيو، بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي، مما يعكس تباطؤ الطلب والتحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ويلي والش، إنه بالمقارنة مع يوليو 2022، كان الطلب على الشحن الجوي ثابتاً بشكل أساسي، ونعتبر هذه الأرقام تحسناً كبيراً، حيث يتواصل اتجاه تعزيز الطلب الذي بدأ في فبراير".

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي في أحجام الشحن في يوليو الماضي، وشهد الطلب على خطوط الشرق الأوسط وآسيا اتجاهاً تصاعدياً خلال الشهرين الماضيين، فيما زادت السعة بنسبة 17.1 بالمئة مقارنة بشهر يوليو 2022.

وحققت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 2.7 بالمئة في يوليو 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، حيث استفادت شركات الطيران في المنطقة من النمو في ثلاثة ممرات تجارية رئيسية، وهي "أوروبا - آسيا" و"الشرق الأوسط - آسيا"، و"أفريقيا - آسيا".

وأوضحت "إياتا" أن شركات الطيران في أمريكا الشمالية سجلت أضعف أداء بين جميع المناطق، مع انخفاض بنسبة 5.2 بالمئة في أحجام الشحن في يوليو 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي سجلت فيه المنطقة أضعف أداء.

وذكرت "إياتا" أن شركات الطيران الأوروبية حققت تراجعاً بنسبة 1.5 بالمئة في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، بينما سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة بنسبة 0.4 بالمئة في أحجام الشحن مقارنة بشهر يوليو 2022، فيما حققت شركات الطيران الافريقية أعلى أداء في يوليو 2023، مع زيادة بلغت 2.9 بالمئة في أحجام الشحن مقارنة بشهر يوليو 2022.