وتراجعت أسهم الشركات في قطاع السيارات، بما فيها أسهم شركات فورد وجنرال موتورز، كما تراجعت أسهم شركات معدات الرقائق.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 5.07 نقطة أو بنسبة 0.01 بالمئة عند الفتح إلى 34902.04 نقطة.

وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 27.12 نقطة أو بنسبة 0.16 بالمئة إلى 4497.98 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 36.85 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 13889.20 نقطة عند الفتح.