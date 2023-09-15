وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان الخميس، إنها تعتبر "قرار الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية غير قانوني، ويحمل نوايا خبيثة ويتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي".

وأضافت الوزارة، بحسب البيان، "نحذر الأطراف الأوروبية من اتخاذ إجراءات من شأنها حتما تعقيد العلاقات معها، وسيكون لها تأثير سلبي على .. مفاوضات رفع العقوبات".

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن وباريس وبرلين، ستبقي عقوباتها السارية على إيران الى ما بعد تاريخ 18 اكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015.

وأفاد بيان وزارة الخارجية البريطانية بأن "ايران تواصل انتهاك الالتزامات التي اعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، و(تستمر في) تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".

وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن "سلسلة عقوبات للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة، ينبغي أن ترفع في 18 اكتوبر (...) هذه العقوبات تستهدف خصوصا الافراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني (وبرنامج) الأسلحة النووية واسلحة أخرى".

ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، قبل أن يُجمّد نتيجة انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب.

والعام الماضي، فشلت مفاوضات أجراها الاتحاد الأوروبي في محاولة لاحياء الاتفاق.