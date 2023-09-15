ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن باندجايتان قوله، "في عام 2025 أو 2026، ستصنع إندونيسيا سيارات كهربائية من قبل أبناء الأمة".

وأشار إلى أن هناك العديد من شركات السيارات الكهربائية، التي تمثل نصف حجم الإنتاج العالمي، مهتمة بإندونيسيا، كما رحبت إحدى الشركات العالمية المصنعة للمركبات الكهربائية بتطوير المركبات الكهربائية في إندونيسيا.

وأضاف، "لقد تحدثنا إلى الشركة منذ أشهر، وكانت الذروة هي أننا عرضنا بحثًا مشتركًا لإنشاء سيارة كهربائية في إندونيسيا قبل يومين، حاليًا، نناقش الأمور الفنية، وقد وافق الرئيس على ذلك".

ووفقًا لباندجايتان، فإن الوقت الحالي هو أفضل وقت لإندونيسيا لامتلاك وتطوير السيارات الكهربائية، حيث إن إبداع الإندونيسيين منذ التحول العالمي من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية يحدث بوتيرة سريعة.

يذكر أن إندونيسيا، تخطط لإنشاء عاصمة جديدة والاحتفال بالانتقال لها في يوليو المقبل بالتزامن مع احتفالات عيد الاستقلال.

وفي منتصف أغسطس الماضي، قال وزيران إن البلاد ستخصص 40.6 تريليون روبية (2.7 مليار دولار) لبناء عاصمتها الجديدة في موازنة 2024 وأنه من المقرر استكمال بناء المقر الرئاسي و12 مجمعا سكنيا للعاملين العام المقبل.

وسيتم بناء العاصمة الجديدة باسم نوسانتارا في جزيرة بورنيو، لتحل محل جاكرتا المكتظة بالسكان والمعرضة للغرق.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي تكلفة تشييد المدينة الجديدة 32 مليار دولار بحلول وقت الانتهاء منها في عام 2045.