وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن قيمة الواردات المصرية من فرنسا بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2 بالمئة.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35 بالمئة.

وحول أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2022، جاء الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بالمرتبة الأولى بقيمة 766.6 مليون دولار ثم الأسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار ثم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 216.5 مليون دولار ثم منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 122.3 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.

وكانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من فرنسا خلال 2022 الحبوب بقيمة 582 مليون دولار ومنتجات الصيدلة بقيمة 299 مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية وأجهزة ألية بقيمة 232 مليون دولار وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار ومنتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل نحو 276.2 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 99.3 بالمئة.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 126.1مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.8 بالمئة.