ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء استخدام العملة الأوروبية الموحدة اليورو عام 1999.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 111.97 نقطة أو بنسبة 0.32 بالمئة عند الفتح إلى 34687.50 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 20.34 نقطة أو بنسبة 0.46 بالمئة إلى 4487.78 نقطة.

كما زاد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 76.17 نقطة أو بنسبة 0.55 بالمئة إلى 13889.76 نقطة عند الفتح.