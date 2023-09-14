وتعرض المغرب لزلزال بقوة 6.8 درجة كان مركزه جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر، الجمعة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص معظمهم في المنطقة الواقعة جنوبي مراكش.

وجاء تصريح الجواهري أمام مؤتمر يجمع ممثلين عن البنوك المركزية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوضح أن هذه الفعالية تأتي تحضيرا للاجتماعات السنوية التي ستعقد كما هو مخطط لها.

ويمكن رؤية مخيمات عملاقة في المنطقة التي تعتزم الحكومة المغربية استضافة الاجتماعات السنوية بها.