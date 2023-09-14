وفيما كانت أنظار المراقبين تتجه لمعرفة ما إذا كانت هواتف آيفونالجديدة ستشهد أي تغيير في الأسعار، أظهرت القائمة الرسمية لأسعار الهواتف الجديدة، أن طراز آيفون 15 برو ماكس، كان الهاتف الوحيد الذي سجل ارتفاعاً في السعر الذي يبدأ به، بقيمة 100 دولار، مقارنة بسعر آيفون 14 برو ماكس عند إطلاقه قبل عام في سبتمبر 2022.

ومنذ عام 2019، تبيع آبل نسخة آيفون برو ماكس الجديدة في الولايات المتحدة، بسعر يبدأ من 1099 دولاراً على الأقل، ولكن الأمر اختلف في 2023 مع طراز آيفون 15 برو ماكس، الذي سيبدأ سعره من 1199 دولاراً.

وكانت عدة تقارير قد إستبقت إطلاق سلسلة آيفون 15، بتوقعات أشارت إلى أن آبلستقوم برفع أسعار هواتفها الجديدة، وذلك بفعل التضخم العالمي، وارتفاع أسعار مكونات وتكاليف التصنيع، والتكاليف المرتبطة بالمبيعات، في حين توقع تقرير سابق صادر عن بلومبرغ، أن تعمد آبل إلى رفع سعر طرازي آيفون 15 برو و15 برو ماكس، من أجل تعويض التراجع الطفيف، المتوقع في مبيعاتها من الهواتف الجديدة.

وقبل صدور تقارير إعلامية عن قيام الصين بمنع الموظفين الحكوميين في البلاد من استخدام هواتف آيفون، كشف تقرير لبلومبرغ أن آبل وضعت هدفاً لإنتاج حوالي 85 مليون وحدة، من سلسلة آيفون 15 هذا العام، مقارنة بـ 90 مليون وحدة، قيل إنه تم إنتاجها من سلسلة هواتف آيفون 14، وهو ما عزز نظرية أن آبل ستحاول تعويض التراجع الطفيف المتوقع في المبيعات، من خلال زيادة أسعار طرازات آيفون الأكثر تكلفة.

رفع السعر بطريقة ذكية

واختارت شركة آبل رفع سعر هاتف آيفون 15 برو ماكس بطريقة ذكية، فهي عمدت إلى إلغاء خيار سعة 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية الذي كان يبدأ سعره عادة من 1099 دولاراً، لتحصر السعات المتوفرة ضمن هذه الفئة من هواتف آيفون، بين 3 خيارات هي 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، على أن يبدأ سعر آيفون 15 برو ماكس بسعة 256 جيجابايت من 1199 دولاراً، وهو السعر نفسه الذي بدأ به هاتف آيفون 14 برو ماكس.

وبهذه الطريقة يمكن لآبل الادعاء أنها لم تقم برفع سعر آيفون 15 برو ماكس، بل هي ألغت خيار الذاكرة التخزينية الأرخص ثمناً أي 128 جيجابايت، لإجبار محبي هذا الهاتف على دفع زيادة بـ 100 دولار من خلال اختيار النسخة التي تبدأ بـ 1199 دولاراً، في حين أنها أبقت على خيار 128 جيجابايت في طرازات آيفون 15 و15 بلس، وآيفون 15 برو.

وتُطلق شركة آبل أحدث هواتف آيفون في وقت حساس جداً بالنسبة لها، فإضافة إلى التباطؤ المتوقع في الطلب، على مستوى صناعة الهواتف الذكية ككل، تعاني آبل من مشكلة كبيرة جداً في الصين، مع أنباء صحفية عن منع موظفي الوكالات الحكومية في البلاد، من استخدام هواتف آيفون لأسباب أمنية.

وتراجعت شحنات الهواتف الذكية بنسبة تفوق الـ 11 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2023، حيث احتلت آبل المرتبة الثانية في قائمة الشركات الأكثر مبيعاً للهواتف الذكية في العالم، مع بيعها لـ 101 مليون هاتف، متخلفة عن سامسونج التي احتلت المرتبة الأولى مع بيعها لـ 113 مليون هاتف، بحسب مؤسسة كاناليس لأبحاث السوق.

مقياس النجاح لآبل

ويقول أخصائي شؤون التكنولوجيا جورج داغر في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه مرة أخرى، تلجأ شركة آبل لأسلوب حث المستخدمين على اختيار نماذج هواتفها الأكثر تكلفة، ما يساعدها على رفع إيراداتها في وقت تتوقع فيه تراجع المبيعات، مشيراً إلى أن مقياس النجاح بالنسبة لآبل بات مقدار الأموال التي يحققها لها كل منتج، فهي باتت ومنذ عام 2019 تركز على هذه الاستراتيجية، وهذا ما دفعها تحديداً في ذلك العام إلى الإعلان إلى التوقف عن الإبلاغ عن عدد الأجهزة المباعة لديها.

وبحسب داغر فإن الاستراتيجية التي اتبعتها آبل منذ عام 2019 أثبتت نجاحها على أرض الواقع، وهذا ما أظهرته نتائج أعمال الشركة في 2022، ففي حين كانت سوق الهواتف الذكية تعاني من تراجع في المبيعات طال مختلف الشركات، إستطاعت آبل تحقيق إيرادات بقيمة 205.4 مليارات دولار من مبيعات آيفون، مقارنة بإيرادات حجمها 191.9 مليار دولار في 2021، مشيراً إلى أنه عند التدقيق في أرقام وحدات آيفون المباعة، يتبين لنا أن آبل باعت 232 مليون آيفون في 2022، أي أقل بنحو 10 ملايين هاتف من مبيعات عام 2021 التي وصلت إلى 242 مليون وحدة.

وشدد داغر على أن هواتف آيفون تحظى بإقبال كبير من المستهلكين حول العالم، فالشركة أكدت في وقت سابق وعلى لسان رئيسها التنفيذي تيم كوك، أن آيفون أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس، وأنه لا توجد مشكلة في زيادة أسعار الفئة العليا من الهواتف، مشيراً إلى أن آبل ومن خلال آيفون 15 برو ماكس الجديد الذي يبدأ سعره من 1199 دولاراً، منحت المستهلكين سبباً جديداً للتفاخر باقتناء أغلى آيفون تنتجه الشركة، وبالتالي فإن خطوة إلغاء خيار سعة 128 جيجابايت من السعة التخزينية، لن يكون لها تأثير على انخفاض المبيعات.

تيتانيوم المركبات الفضائية

من جهته يقول أخصائي الهواتف والتطبيقات الذكية طارق قاسم، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن آبل قامت بتمييز فئة هواتف برو لهذا العام، وخاصة هاتف 15 برو ماكس بالعديد من الخصائص، التي ترى أنها تبرر لها خطوة جعل نسخة برو ماكس تنطلق من سعر 1199 دولاراً، فهي استخدمت التيتانيوم فائق الجودة، كالمستخدم في المركبات الفضائية لصنع هيكل الهاتف، كما أنها زودته بمعالج متطور جداً هو الأقوى في تاريخ آيفون، إضافة لبطارية كبيرة، وكاميرا فائقة الدقة وشاشة كبيرة ومتطورة ومساحة تخزينية كبيرة.

وبحسب قاسم فإن آبل تعلم تماماً أن طراز 15 برو ماكس، سيكون من أكثر الهواتف مبيعاً ضمن السلسلة الجديدة، ولذلك ترى أن الميزات والخصائص التي يحتويها، تستحق أن يكون سعر أرخص نسخة من هذا الطراز، أغلى بـ 200 دولار من سعر أرخص نسخة من هاتف آيفون 15 برو الذي يبدأ من 999 دولاراً.

ويشرح قاسم أن آبل لجأت هذا العام أيضاً إلى الأسلوب الذي اعتمدته في 2022، لعدم رفع أسعار فئات من هواتفها الجديدة، فهاتفا آيفون 15 و15 بلس، تم تزويدهما بمكونات قديمة نسبياً، استخدمت في هواتف آيفون 14 برو وبرو ماكس في عام 2022، ما سمح للشركة بتخفيض تكاليف الإنفاق، وعدم رفع الأسعار، معتبراً أن الخطر الأكبر الذي تواجهه آبل، هو حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها الشركة في الصين، التي تعد ثاني أكثر الأسواق مبيعاً لها بعد الولايات المتحدة.