ومستوى الفائدة الحالي عند 4.5 بالمئة هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء التعامل بالعملة الموحدة اليورو عام 1999.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي في بيانه أن يبقى مستوى التضخم بمنطقة اليورو "مرتفعًا لفترة طويلة"، إلا أنه توقع أن يتراجع مستوى التضخم خلال عام 2025 إلى حدود 2.1 بالمئة.

وكانت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" قد أظهرت أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 بالمئة في أغسطس، مخالفا توقعات بهبوطه إلى 5.1 بالمئة.

ولا تزال النسبة بعيدة عن المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة.

وكان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرنسوا فيليروي دي غالو قد قال في مطلع سبتمبر الجاري إن دورة رفع أسعار الفائدة بالاتحاد الأوروبي تقترب من نهايتها.

وجاءت تصريحات دي غالو على الرغم من عدم تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس.

ومن جهة أخرى، خفض المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في منطقة اليورو كل عام وحتى عام 2025.

كما رفع المركزي الأوروبي نسبة الفائدة على الاقتراض بواقع 25 نقطة أساس إلى 4 بالمئة، بعكس توقعات أن يبقيها دون تغيير عند 3.75 بالمئة.