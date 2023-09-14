وذكر البنك في إخطار للمستثمرين اطلعت عليه رويترز، أن من المتوقع أن تقوم الشركة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، بتسعير أسهمها عند 13.50 ريال (3.60 دولار).

ومن المقرر أن تجمع أديس ما يصل إلى 4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع حصة 30 بالمئة في الشركة في الطرح العام.

وبدأت الشركة تسويق الطرح العام الأولي الأحد، بسعر من 12.50 ريال إلى 13.50 ريال للسهم.

يذكر أن أديس هي الشركة الثانية التي تسعى لطرح أسهمها في السوق السعودي منذ الصيف.

وسعرت شركة لومي السعودية لتأجير السيارات، طرحها العام الأولي عند أعلى نقطة في نطاق التسعير الأسبوع الماضي، ليتم تقييمها بنحو 3.63 مليار ريال (967.8 مليون دولار).

ويقع مقر أديس في مدينة الخبر السعودية، وهي تدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند.

وأعلنت أديس في 28 أغسطس، طرحها المزمع في البورصة السعودية من خلال بيع أسهم حالية وجديدة.

ومن أهم عملاء الشركة أرامكو السعودية وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر.

وسيبيع المساهمون، وهم صندوق الاستثمارات العامة، وأديس إنفستمنتس هولدنج ليمتد، ومجموعة الزامل للاستثمار، ما يتجاوز 101.6 مليون سهم من الأسهم الحالية بما يتناسب مع حصصهم.

وستصدر أديس أيضا ما يتجاوز 237 مليون سهم جديد.

وأُدرجت أديس في بورصة لندن في 2017، قبل أن يتشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع المساهمين الرئيسيين في الشركة، أديس إنفستمنتس هولدنج ليمتد ومجموعة الزامل للاستثمار، لتحويلها إلى شركة خاصة في 2021.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن الشركات في الشرق الأوسط جمعت 5.3 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، وهو ثاني أعلى مبلغ في الخمسة عشر عاما الماضية.

وكان هناك 23 إدراجا جديدا في أسواق الشرق الأوسط في النصف الأول من عام 2023، وهو أكثر من أي إجمالي آخر في النصف الأول منذ عام 2008.