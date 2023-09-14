سياسة سكانية جديدة

وذلك خلال كلمة في مؤتمر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الأول تحت شعار "البرنامج الحكومي وحل أزمة السكن"، أكد ريكاني، أن "البلد شهد تشتتا في السياسات المتبعة بقطاع الإسكان، مع حصول عجز سكاني متراكم في البلد، وتعرض الرصيد السكاني الحالي لنوع من التهالك بسبب البنى التحتية " .

مبينا أن "عدد السكان تضاعف من 2003 ولغاية اليوم، كما تجاوز عدد الساكنين في المناطق الحضرية عن الريفية بنسبة 70 بالمئة، وهذا أدى إلى الضغط على المدن وبروز العشوائيات وهي ظاهرة غير حضارية".

معالجة ملف العشوائيات

قال وزير الإعمار والإسكان العراقي، بنكين ريكاني، إن "مشروع قانون معالجة العشوائيات سيخفف بشكل كبير من معالجة العشوائيات في حال تم إقراره بمجلس النواب"، لافتا إلى أن "ما تم بناؤه منذ 2003 الى الآن بتمويل حكومي لا يتجاوز الـ7 آلاف وحدة سكنية".

الوزير العراقي تابع "بدأنا بسياسة المدن الجديدة، وأنجزنا التصاميم وجميع المتعلقات لأكثر من 20 موقعا سيتم اختيارها كمدن جديدة".

لافتا إلى أن "المدن الجديدة ستساعد بشكل كبير في حل مشكلة السكن".

ويرى خبراء أن المضي في بناء هذه المدن، من شأنه معالجة مشكلة السكن المتفاقمة في بلد يربو تعداد سكانه على 43 مليون نسمة، وهو ما سينعكس إيجابا لجهة توفير فرص العمل والاستثمار وتخفيف حدة الاكتظاظ والازدحام في المدن .

يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار، في لقاء مع موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية :