"اسمعوا، تايوان ليست جزءًا من جمهورية الصين الشعبية وبالتأكيد ليست للبيع!" بحسب منشور لوزير الخارجية التايواني جوزيف وو، في وقت متأخر من الأربعاء على موقع X، المعروف أيضًا باسم تويتر سابقًا.

كما كتب في المنشور أيضًا أنه يأمل أن يطلب "ماسك" من الحزب الشيوعي الصيني السماح لأفراده بالوصول إلى "إكس" المحظور حاليًا في الصين.

وذلك ردًا على تعليق أدلى به "ماسك" المدير التنفيذي لمنصة "إكس" خلال قمة عقدت مؤخرًا في لوس أنجلوس عندما قال: أعتقد أنني أفهم الصين جيدًا، لقد ذهبت إلى هناك عدة مرات واجتمعت مع القيادة العليا على العديد من المستويات لسنوات عديدة.

وتابع قائلا: "أعتقد أن لدي فهمًا جيدًا كغريب عن الصين."

وقال الرئيس التنفيذي لشركة X وSpaceX، وكذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية Tesla: إن سياسة الصين تتمثل في إعادة توحيد تايوان مع الصين. من وجهة نظرهم، ربما يكون الأمر مشابهًا لهاواي أو شيء من هذا القبيل، مثل جزء لا يتجزأ من الصين ليس جزءًا من الصين بشكل تعسفي.

وقد تم حكم تايوان بشكل مستقل عن الصين منذ انفصال الجزيرة عن البر الرئيسي في حرب أهلية عام 1949. وتواصل بكين النظر إلى تايوان كجزء من أراضيها التي ينبغي إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، بالقوة إذا لزم الأمر.