وبحسب مذكرة من المحامية شانون ليس ريوردان، وهي المحامية الممثلة عن العاملين المفصولين، فقد تم اتهام الشركة بارتكاب العديد من الانتهاكات بحق العاملين، بما يشمل الفشل في دفع تعويضات نهاية الخدمة بشكل سليم للآلاف منهم.

وقالت المحامية إنها نجحت في جلب "تويتر" للنقاش حول تسوية شكاوى العاملين بعد 10 أشهر من المحاولات.

كما أوضحت أنها تمثل الكثير من العاملين في دعاوى تتجاوز 12 دعوى ضد "إكس".

وفي أواخر العام الماضي، استحوذ إيلون ماسك على موقع التواصل الشهير في صفقة بقيمة 44 مليار دولار، وتبع عملية الاستحواذ تسريح للكثير من العاملين بالشركة.

ولجأ ما يقرب من 2000 موظف سابق بالشركة لتقديم شكاوى ضد "إكس" نتيجة عدم تقديم أجور نهاية الخدمة بشكل عادل، بحسب ادعاءاتهم.

وبحسب مصادر لوكالة "برومبرغ"، فإن موافقة شركة "إكس" حاليا على التفاوض مع العاملين المفصولين يأتي امتثالا لطلب من المحكمة بالسعي للحلحلة الأمر بشكل ودي.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الأولية الخاصة بحل المشكلة في الأول والثاني من ديسمبر القادم.