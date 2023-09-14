وصعد مؤشر نيكي بنسبة 1.41 بالمئة إلى 33168.10 نقطة، ليبلغ أعلى مستوى عند الإغلاق منذ السادس من سبتمبر، ويحقق أعلى مكاسب يومية منذ 28 أغسطس، كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.13 بالمئة إلى 2405.57 نقطة.

وارتفع سهم "يونيكلو" المالكة لسلسلة متاجر "فاست ريتيلينج" بنسبة 2.96 بالمئة، ليكون الداعم الأكبر لارتفاع مؤشر نيكي.

وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" المصنعة لمعدات صنع الرقائق الإلكترونية بنسبة 3.03 بالمئة، كما ارتفع سهم أدفانتست بنسبة 2.02 بالمئة.

وقفز سهم "توريكيزوكو هولدنجز" بنسبة 8.96 بالمئة، بعدما أصدرت الشركة المالكة لسلسلة مطاعم توقعات إيجابية للعام بأكمله.

وعلى النقيض، هوى سهم "إتش.آي.إس" بنسبة 7.17 بالمئة، على الرغم من أن شركة السياحة والسفر قلصت خسائرها.

وتكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 38.06 مليون دولار في تسعة شهور حتى يوليو، مقارنة مع خسائر بلغت 225 مليون دولار قبل عام.