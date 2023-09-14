وبانتهاء عملية الاكتتاب، ارتفع رأسمال البنك المدفوع بنسبة 26.7 بالمئة ليصل إلى 237.4 مليون دينار (769 مليون دولار)، بحيث تأتي هذه العملية تماشياً مع استراتيجية البنك الأهلي الكويتي الهادفة إلى دعم مركزه المالي وتحقيق المزيد من التطور والنمو في أنشطته وتواجده.

من جانبه، صرح طلال بهبهاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي: " أن زيادة رأس المال ستعزز من القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلي الكويتي وستسهم في تطوير أعماله وأنشطته الرئيسية"، مشيراً إلى أن تغطية الاكتتاب فاقت قيمة الطرح بنسبة 331 بالمئة.

وتابع "ستخدم هذه الزيادة خططنا التوسعية في الأسواق الإقليمية التي نعمل فيها بدولة الإمارات ومصر، ونعمل باستمرار على تعزيز القيمة المضافة التي يمنحها لجميع المتعاملين معه من مساهمين وعملاء وغيرهم".

من جهته، قال عبدالله السميط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي إن البنك حريص على تنفيذ خططه الإستراتيجية ضمن خطة التحول التي يواصل العمل بها، لافتاً إلى أن زيادة رأس المال تأتي في سياق تعزيز عملياته التشغيلية في دولة الكويت وفي الأسواق الإقليمية التي يعمل بها في دولة الإمارات ومصر.

وحقق البنك الأهلي الكويتي صافي أرباح بقيمة 23.9 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2023، بنمو 30 بالمئة مقارنة مع 18.4 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2022، في حين بلغت ربحية السهم 11 فلساً مقارنة بـ 8 فلس في الفترة نفسها من العام السابق.