وقال المكتب في بيان إن معدل الفقر بلغ 11.5 بالمئة في عام 2022، بينما بلغ معدل الفقر التكميلي، الذي يأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي مثل شيكات التحفيز، إلى 12.4 بالمئة، ارتفاعا من 7.8 بالمئة في العام السابق.

وهذه هي أول زيادة في معدل الفقر التكميلي منذ عام 2010، وفق المكتب.

كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل الفقر بين الأطفال بأكثر من الضعف على أساس سنوي، من 5.2 بالمئة إلى 12.4 بالمئة، وهي أيضًا زيادة قياسية.

وتزامن هذا الارتفاع مع انتهاء الزيادة التي حصلت في مدفوعات الائتمان الضريبي للأطفال، ووقف معونات حكومية.

وفي إفادة إعلامية، قال مكتب الإحصاء الأميركي إن حوالي 92.1 في المئة من الأميركيين كان لديهم تأمين صحي طوال عام 2022، أو في فترة منه.

وقالت واشنطن بوست إن هذه الأرقام تعكس مدى تأثير وقف بعض المساعدات الحكومية التي تم إقرارها أثناء جائحة كوفيد، وتأثير التضخم على الموارد المالية للأسر.

وتشير الأرقام إلى تراجع نسبة الأميركيين الذين ليس لديهم تأمين صحي من 8.3 بالمئة في عام 2021 إلى 7.9 بالمئة في العام الماضي، مدفوعا بعدم شطب أي مشترك من برنامج "ميدكيد"، وهو برنامج حكومي مخصص لذوى الدخول المنخفضة، ولم يتم شطب أي شخص منذ جائحة كوفيد لكن هذه الميزة تنتهي تدريجيا.

وقال باحثون إن مدفوعات الائتمان الضريبي للأطفال كانت قد ساعدت في انتشال ملايين الأطفال من الفقر وخفض معدل فقر الأطفال إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 5.2 بالمئة في عام 2021. وتظهر البيانات الجديدة أن 37.9 مليون شخص عانوا من الفقر في عام 2022.