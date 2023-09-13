وأشار المعهد التونسي للإحصاء في نشرة له حول التجارة الخارجية، الأربعاء، إلى أن هذا التراجع يرجع إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 10.1 بالمئة لتبلغ حوالي 13 مليار دولار مقابل حوالي 11.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ8 الأولى من السنة الماضية.

كما تراجعت الواردات بنسبة 1.8 بالمئة لتبلغ 16.8 مليار دولار في الفترة بين يناير وأغسطس 2023 مقابل حوالي 17 مليار دولار السنة الماضية.

ويعود تحسن الصادرات إلى تحسن أداء العديد من القطاعات على غرار المنتجات الزراعية والغذائية والنسيج والملابس والجلود، مقابل تراجع صادرات منتجات الطاقة والفوسفات ومشتقاته.