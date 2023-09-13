وأكدت وزارة الموارد الطبيعية أن شركتي إكسون وهيس والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري تقدمت جميعا بعرض بصفتها تحالفا، بينما نصت وثيقة حكومية أيضا على تلقي عرض من اتحاد شركات يضم توتال إنرجيز وقطر للطاقة وبتروناس الماليزية، بحسب رويترز.

وأظهرت الوثيقة أن تحالفا يضم شركة ديلكورب وشركة وتد الطاقة وشركة الحفر العربية، وتحالفا يضم شركة ليبرتي بتروليوم وسيبيلي إنرجي، وآخر يضم إنترناشونال غروب إنفستمنت ومونتيجو إنرجي تقدمت جميعا بعروض.

وتريد "جيانا" توسيع صناعة النفط بسرعة وتوظيف مجموعة كبيرة من المطورين لتحقيق توازن أمام كونسورتيوم تقوده شركة إكسون ويسيطر على كل الإنتاج.