وتنضم ساجارد المملوكة لعائلة ديماريه الكندية إلى قائمة متزايدة من شركات الاستثمار التي تنتقل إلى الشرق الأوسط للاستفادة من السوق الغنية بالنفط وسريعة النمو.

وقالت الشركة التي تدير أصولا بقيمة 14.5 مليار دولار مع 125 شركة إن ملاح يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن في مجال جمع الأموال في الشرق الأوسط.

وتستثمر ساجارد في رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة والعقارات ومجالات أخرى.