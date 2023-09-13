وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة.

وهبطت أسهم القطاع الصناعي 0.8 بالمئة.

وخسر سهم بي.بي 2.8 بالمئة بعد استقالة الرئيس التنفيذي برنارد لوني أمس الثلاثاء بأثر فوري بعدما لم يفصح بشكل كامل عن تفاصيل علاقات شخصية سابقة مع زملاء.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 14 شهرا في أغسطس مع ارتفاع أسعار البنزين، لكن الزيادة السنوية في التضخم الأساسي كانت الأصغر في ما يقرب من عامين، مما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انخفض أكثر من المتوقع في يوليو، مما يسلط الضوء على تعديلات بالخفض للنمو الاقتصادي لهذا العام في توقعات المفوضية الأوروبية.

ومما ساعد في الحد من الخسائر ارتفاع أسهم البنوك الأوروبية 0.6 بالمئة، مسجلة مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.