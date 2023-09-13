وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أغسطس إلى 3.7 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 3.2 بالمئة في يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز أرائهم قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم السنوي في أميركا بنسبة 3.6 بالمئة في أغسطس.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 بالمئة، كما هو متوقع، بعد أن ارتفع 0.2 بالمئة فقط في يوليو.

وبالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، فقد تراجع إلى 4.3 بالمئة في أغسطس، متماشيا مع التوقعات، وذلك مقابل 4.7 بالمئة في يوليو.

لكن على أساس شهري ارتفع مؤشر التضخم الأساسي في أغسطس إلى 0.3 بالمئة، مقابل توقعات بأن يستقر عند نفس مستواه في يوليو البالغ 0.2 بالمئة.