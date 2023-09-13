وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة خلال الخطاب السنوي حول "حالة الاتحاد" بالبرلمان الأوروبي، أن التحقيق قائم بالفعل، مؤكدة أن أوروبا منفتحة للمنافسة "لكنها لا ترغب بالمشاركة في سباق إلى القاع".

ويمثل إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية عثرة جديدة في طريق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، وذلك بعد أن اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أواخر مايو الماضي على تقليل الاعتماد على الصين، بدلا من قطع العلاقات معها بشكل كامل.

وخلال التعاملات الصباحية في الأسواق الأوروبية، استقرت أسهم شركات السيارات الأوروبية.

وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي إن المفوضية عليها أن تكون واضحة بشأن المخاطر التي تواجهها، وأكدت أن قطاع السيارات الكهربائية مهم للاقتصاد النظيف ولديه إمكانات هائلة في أوروبا.

"إلا أن الأسواق العالمية مغمورة بالسيارات الكهربائية الصينية الأرخص ثمنا، ويتم الحفاظ على أسعارها المنخفضة بشكل مصطنع بسبب دعم الحكومة الصينية الضخم.

وأوضحت أن الدعم الصيني لشركات السيارات "يشوه السوق الأوروبية" وهذا أمر غير مقبول، بحسب قولها.