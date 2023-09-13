جاء ذلك ردا على تقارير إعلامية ذكرت أن بعض الهيئات والشركات الحكومية طلبت من موظفيها عدم استخدام هواتف آبل في العمل.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في إفادة صحفية دورية لدى سؤالها عن التقارير "لم تصدر الصين أي قوانين أو لوائح أو وثائق إرشادية تحظر شراء واستخدام هواتف من أنواع أجنبية مثل هواتف آبل".

وأشارت إلى أن الصين لاحظت العديد من التقارير الإعلامية التي تكشف حوادث أمنية تتعلق بهواتف آيفون.

وأضافت: "تولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة إلى المعلومات والأمن الإلكتروني، وتعامل الشركات المحلية والأجنبية على حد السواء".

وذكرت رويترز في وقت سابق أن الصين وسعت القيود الحالية المفروضة على استخدام المسؤولين الحكوميين لأجهزة آيفون، وطلبت من الموظفين في بعض الوكالات الحكومية المركزية التوقف عن استخدام هواتف آبل داخل العمل.

وقالت ماو إن الصين تأمل في أن تلتزم جميع شركات الهواتف المحمولة بالقوانين واللوائح وكذلك "تعزيز إدارة أمن البيانات".