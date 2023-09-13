وأضاف العتيبي خلال مؤتمر صحفي في وزارة النفط الكويتية، الأربعاء، إن الجدول الزمني يعتمد على تقدم العمليات في البحر.

وإذا نجحت عمليات الحفر، فقد تبدأ أنشطة إنتاج جديدة لتعزز إنتاج الكويت من النفط والغاز.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح لرويترز في يونيو من العام الماضي إن بلاده بدأت التنقيب البحري في إطار استثمارها لتلبية الطلب على النفط في المستقبل وتسلمت أول منصة حفر بحرية في منتصف عام 2022.

ومؤسسة البترول الكويتية هي الشركة الأم لشركة نفط الكويت.

وقال العتيبي إن العمليات تجري في منطقة بحرية تمتد على مساحة تبلغ نحو ثلث مساحة البلاد وبدأت العام الماضي ومن المتوقع أن تستغرق أربع سنوات.

وستحفر الشركة ست آبار بحرية في منطقة الاستكشاف التي تبلغ مساحتها ستة آلاف متر مربع.