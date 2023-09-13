وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، مع تراجع قطاع شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8 بالمئة.

ومن المرجح ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة خلال 14 شهرا في أغسطس، لكن الارتفاع المعتدل المتوقع في التضخم يمكن أن يشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.

في هذه الأثناء، قال مصدر إن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو فوق ثلاثة بالمئة العام المقبل، مما يزيد من المخاوف بشأن رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي غدا الخميس.

وهبط سهم شركة بي.بي المدرجة في لندن 1.6 بالمئة، بعد الإعلان عن استقالة برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" للنفط، بعد أقل من أربعة أعوام من توليه المنصب، بعد فشله في الإفصاح عن علاقاته الشخصية بزملائه في العمل.

وأبلغ لوني شركة "بي بي" البريطانية الثلاثاء، بأنه لم يكن واضحاً بشكل كلي في المعلومات التي أفصح عنها حول علاقاته الشخصية بزملاء العمل.

وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2 بالمئة متأثرا أيضا بالبيانات التي أظهرت انكماش الناتج الاقتصادي البريطاني بأكثر من المتوقع في يوليو.

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات الإنتاج الصناعي في بريطانيا ومنطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.