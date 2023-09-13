وذكر المعهد في تقريره الأسبوعي الثلاثاء، أن مخزونات البنزين ارتفعت 4.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما زاد مخزون المقطرات بمقدار 2.6 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها الرسمية عن المخزونات، غدًا الأربعاء، وسط توقعات بانخفاض مخزون الخام 1.9 مليون برميل.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، عازية ذلك إلى مؤشرات على أن أداء الاقتصادات الكبرى أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل سلبية مثل ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.

كما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 50 ألف برميل يوميا، إلى 1.81 مليون برميل يوميا.

وعند التسوية الثلاثاء، زادت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب استحقاق بنسبة 1.5 بالمئة أو 1.42 دولار إلى 92.06 دولار للبرميل، بعدما لامست 92.38 دولار للبرميل خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ السابع عشر من نوفمبر.

كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.8 بالمئة أو 1.55 دولار إلى 88.84 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الحادي عشر من نوفمبر.