وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، عازية ذلك إلى مؤشرات على أن أداء الاقتصادات الكبرى أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل سلبية مثل ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.02 بالمئة إلى 92.08 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 88.91 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة عند التسوية الثلاثاء ليغلقا عند أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2022.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين سكيوريتيز "التوقعات الإيجابية للطلب من أوبك وتنبؤات إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض مخزونات النفط العالمية عززت وجهات النظر في السوق بشأن شح الإمدادات في المستقبل".

وأضاف أن الأنباء عن إغلاق ليبيا العضو في أوبك أربع من محطات تصدير النفط الشرقية بسبب عاصفة مميتة ساهمت أيضا في رفع أسعار النفط.