وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.539 تريليون درهم بنهاية جلسة، اليوم، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و689.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية في أبوظبي ودبي، سيولة بأكثر من 1.36 مليار درهم موزعة بواقع 993.3 مليون درهم في سوق أبوظبي، 372.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 301.3 مليون سهم عبر تنفيذ 21 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.28 بالمئة، ليغلق عند مستوى 9431.37 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" رابحاً نحو 0.38 بالمئة، إلي مستوى 9749.43 نقطة، وبلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 4060.95 نقطة.

سوق أبوظبي

دعم مكاسب سوق أبوظبي صعود أسهم "أبوظبي التجاري" بنسبة 1.73 بالمئة و"الفا ظبي" 1.31 بالمئة و"الياه سات" 0.78 بالمئة و"أدنوك للحفر" 0.75 بالمئة و"ملتيبلاي" 0.74 بالمئة و"أي آند" 0.72 بالمئة و"أدنوك للتوزيع" 0.53 بالمئة و"أبوظبي الأول" 0.45 بالمئة .

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 210.3 مليون درهم، ليقفل عند 400.9 درهم، تلاه "ملتيبلاي" بسيولة 116.5 مليون درهم وأغلق عند 4.08 درهم، ثم "الفا ظبي" جاذباً 114.1 مليون درهم ووصل إلى مستوي 20.14 درهم.

سوق دبي

استحوذ سهم "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي بسيولة جاوزت 100 مليون درهم وأقفل عند 7.13 درهم، تلاه "مصرف عجمان" بنحو 65.6 مليون درهم وأغلق عند 2.31 درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بنحو 58.7 مليون درهم مقفلاً عند 17.1 درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي اليوم، "إعمار العقارية" بنسبة 0.42 بالمئة و"الإمارات دبي الوطني" 1.18 بالمئة و"إعمار للتطوير" 0.46 بالمئة و"دبي الإسلامي" 0.18 بالمئة .