كما خفضت الإدارة في توقعاتها الشهرية، تقديراتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 بواقع 250 ألف برميل يوميا، إلى 1.36 مليون برميل يوميا.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام الأميركي بمقدار 870 ألف برميل يوميا إلى 12.78 مليون برميل في 2023، مقارنة بارتفاع متوقع سابقا بمقدار 850 ألف برميل يوميا.

كما توقعت الوكالة انخفاض مخزونات النفط العالمية بـ 200 ألف برميل يوميا في الربع الرابع من 2023، بعد تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، قد أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العام الجاري.

وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن نمو الطلب على النفط خلال عام 2023 بقي دون تغيير عند 2.4 مليون برميل يوميا، وذلك بعد مراجعة البيانات الواردة عن الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول.

كما أبقت أوبك على توقعات الطلب على الخام خلال العام المقبل عند 2.2 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن التوقعات في تقريرها السابق.

وتوقعت المنظمة تراجع الطلب على النفط المنتج لدى دول المجموعة بواقع 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 29.2 مليون برميل، إلا أنه أكبر بنحو 800 ألف برميل عن الطلب في 2022.