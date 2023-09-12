وقال بوب هابركورن، كبير خبراء السوق الاستراتيجيين لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، "الناس يخرجون من السوق وينتظرون البيانات، وربما يشترون الذهب بسعر أقل لأنه لا يزال هناك (بعض) عمليات الشراء الآمنة في الذهب".

ومما يجعل الذهب أغلى بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ارتفاع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية المقررة الأربعاء، والتي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

ووفقا لمذكرة بحثية صادرة من ويلز فارجو، من المتوقع أن يرتفع التضخم في أميركا، بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري لشهر أغسطس، في حين من المرجح أن يصل المعدل على أساس سنوي إلى 3.6 بالمئة.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 15:52 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.53 بالمئة إلى 1,912.10 دولار للأونصة مسجلا أدنى مستوى له منذ 25 أغسطس، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.63 بالمئة إلى 1,934.75 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة نحو 0.21 بالمئة إلى 23.335 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 908.96 دولار، والبلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1225.79 دولار.