ووفقا لمذكرة بحثية صادرة من ويلز فارجو، من المتوقع أن يرتفع التضخم في أميركا، المقرر صدوره الأربعاء، بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري لشهر أغسطس، في حين من المرجح أن يصل المعدل على أساس سنوي إلى 3.6 بالمئة.

كما أن من المتوقع إلى حد كبير أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، على الرغم من انقسام وجهات النظر حول ما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة أو يحجم عن ذلك مجددا في نوفمبر.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بسياسة المركزي الأميركي، لأن معظم عملات تلك الدول مرتبطة بالدولار.

وانخفض مؤشر السوق السعودي 0.7 بالمئة بعد أن خسر سهم أرامكو السعودية 1.5 بالمئة وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 1.3 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة بعد انخفاض سهم سالك للتعرفة المرورية 0.9 بالمئة.

كما تراجع مؤشر السوق القطري 0.2 بالمئة، لينهي مكاسب استمرت على مدى خمس جلسات، بتأثير من انخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي واحدا بالمئة.

غير أن مؤشر سوق أبوظبي خالف الاتجاه، ليغلق مرتفعا 0.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري EGX30 بنسبة 0.7 بالمئة.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، أن التضخم في أسعار المستهلكين بمدن البلاد قفز في أغسطس، بأعلى من المتوقع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو.