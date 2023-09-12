ويأتي التراجع في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية عن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، لمحاولة استنباط مسار سعر الفائدة الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتُظهر أحدث البيانات الأميركية الصادرة قبل أيام، تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قد يعطي بدوره المجال لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير باجتماعه المرتقب هذا الشهر.

فيما يظل الباب مفتوحاً في الوقت نفسه أمام إمكانية استئناف سياسة التشديد النقدي مع رفع آخر للفائدة.

تحركات الأسهم

خلال الساعة الأولى من التداول، انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 43.70 نقطة، أو بنسبة 0.13 بالمئة، ليصل إلى 34620.02 نقطة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 14.19 نقطة، أو بنسبة 0.32 بالمئة، ليصل إلى 4473.27 نقطة.

كما هبط المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 58.96 نقطة، أو بنسبة 0.42 بالمئة، إلى 13858.94 نقطة.