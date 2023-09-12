وقالت "أوبك"، في تقريرها لشهر سبتمبر 2023، أنها تتوقع استمرار تحقيق اقتصاد الإمارات للنمو، مشيرة إلى أن قطاعات حيوية في اقتصاد الدولة شهدت نمواً كبيراً.

وذكر تقرير "أوبك"، أن أبرز القطاعات التي سجلت نمواً كبيراً شملت النقل والتخزين بنسبة زيادة سنوية 10.9 في المئة، وقطاع البناء بنسبة 9.2 في المئة، وقطاع الإقامة وخدمات الطعام بنسبة 7.8 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السفر والسياحة بالإمارات يلعب دوراً هاماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تجاوزت أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي والزوار الدوليين إلى دبي، مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من عام 2023.

وبحسب تقرير "أوبك"، من المتوقع أن يزيد عدد الزوار الدوليين إلى الإمارات بنسبة تقارب 40 في المئة هذا العام، وفقًا لتقديرات "أكسفورد إيكونوميكس"، متجاوزاً بذلك مستوى عام 2019 بنسبة 17 في المئة.

وأوضح التقرير أن مصرف الإمارات المركزي، قام بمحاكاة سياسة أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث حافظ على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.4 في المئة.