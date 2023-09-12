وشكلت مبيعات أجهزة آيفون أكثر من نصف مبيعات آبلالإجمالية العام الماضي التي بلغت 394.3 مليار دولار، لكنها تواجه تحديات جديدة لبيع أجهزتها في الصين، التي تعد ثالث أكبر سوق للشركة.

ومن المتوقع أن يكون لأجهزة آيفون الأحدث مخرج جديدة لشحن البطارية (USB C)، وقاعدة معدنية مصنوعة من التيتانيوم وكاميرات جديدة.

لكن يأتي الكشف عن الإصدارات الجديدة في مقر الشركة في آبل بارك الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، في وقت وسعت فيه الحكومة الصينية نطاق بعض القيود على استخدام أجهزة آيفون.

وسيتعين على آبل أيضا أن تواجه منافسة من هواوي تكنولوجيز، التي كانت واحدة من أكبر منافسيها في سوق الهواتف الذكية الفاخرة في الصين، حتى أضرت قيود على التصدير فرضتها الولايات المتحدة بعمل هواوي في مجال الهواتف المحمولة في 2019.

وبدأت هواوي الأسبوع الماضي بيع هاتف متطور طرازه (Mate 60 Pro) ويستخدم رقائق صينية الصنع متطورة، يعتقد مشرعون أميركيون أنه تم تصنيعها في ظل خرق لقيود تجارية فرضتها الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تركز آبل الثلاثاء، على تشكيلتها الجديدة من المنتجات.

وسيكون أكبر تغيير حتى الآن لعملاء آبل هو الانتقال من استخدام كابلات (Lightning) إلى كابلات (USB C) التي تستخدمها آبل بالفعل في أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة iPad.

واضطرت آبل لهذا التغيير بسبب قواعد تنظيمية أوروبية.

ويتوقع محللون وجود تكنولوجيا جديدة في كاميرات أجهزة آيفون، تعطي للهواتف قدرة أفضل على تقريب الصورة، بينما من المتوقع أن يكون جسم الأجهزة مصنوعا من التيتانيوم، بالإضافة إلى وجود رقائق أحدث.

والسؤال الأكبر هو ما إذا كانت آبل ستحتفظ بتلك المزايا الجديدة لأجهزتها الأعلى فئة، وتطرح تطويرات أقل للنماذج الأرخص من أجهزتها.

ومن المتوقع أن ترفع آبل السعر المتوسط للأجهزة لزيادة إيراداتها، لكن يظل السؤال عما إذا كانت سترفع سعر جميع الإصدارات، أم الإصدارات الفاخرة فقط.