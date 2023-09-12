وقالت فون دير لاين بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في ستراسبورغ إن المفوضية ستكون "سريعة ومرنة" وستحشد كل الموارد التي يمكن نشرها لمساعدة المناطق التي دمرتها السيول.

وذكرت أن اليونان يمكنها الاستفادة "مما يصل إلى 2.25 مليار يورو"، كما أن المفوضية مستعدة لتقييم طلب البلاد للحصول على مزيد من الدعم من صندوق التضامن.

وأوضحت أنه إذا وافقت جميع الدول الأعضاء على زيادة أموال صندوق التضامن التابع للاتحاد الأوروبي، فيمكن للتكتل أيضا توفير ما يصل إلى 400 مليون يورو لليونان العام المقبل.

من جانبه قال ميتسوتاكيس، وهو يقف بجوار فون دير لاين ويعرض صورة لقرية يونانية غمرتها المياه، إن الكارثة الطبيعية غير المسبوقة في اليونان ألحقت أضرارا بالغة بحياة الناس ووجهت ضربة قوية للإنتاج الزراعي.

وأضاف "أول أولوياتنا هو التأكد من أن هؤلاء الناس يمكنهم العودة فعليا إلى منازلهم، وأن الشركات يمكن أن تبدأ العمل مرة أخرى، نعول على دعم الاتحاد الأوروبي لنكون قادرين على تحقيق ذلك".

والحد الأقصى لميزانية الاتحاد الأوروبي لاحتياطي التضامن والمساعدات الطارئة، التي يساعد بها الدول الأوروبية في حالات الطوارئ، 1.2 مليار يورو (1.29 مليار دولار).

وحذرت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء من أن الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل للاستجابة للأزمات التي يغذيها تغير المناخ بعد استنفاد احتياطي المساعدات الطارئة في كل من 2021 و2022.