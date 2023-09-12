وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن نمو الطلب على النفط خلال عام 2023 بقي دون تغيير عند 2.4 مليون برميل يوميا، وذلك بعد مراجعة البيانات الواردة عن الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول.

كما أبقت أوبك على توقعات الطلب على الخام خلال العام المقبل عند 2.2 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن التوقعات في تقريرها السابق.

وتوقعت المنظمة تراجع الطلب على النفط المنتج لدى دول المجموعة بواقع 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 29.2 مليون برميل، إلا أنه أكبر بنحو 800 ألف برميل عن الطلب في 2022.

ومن جهة أخرى، ذكر تقرير أن إنتاج أعضاء المجموعة من النفط قد ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي بواقع 113 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 27.45 مليون برميل يوما.

كما رفعت أوبك في توقعاتها لنمو المعروض من خارج المنظمة خلال العام الجاري بشكل طفيف، ليصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

وظلت توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير في تقرير أوبك الشهري، لتظل عند 2.7 بالمئة و2.6 بالمئة خلال 2023 و2024 على التوالي.