لماذا القطار؟

مثل ستالين من قبلهم، كان رؤساء الدولة في أسرة كيم يتجنبون قدر الإمكان وسائل النقل الجوي التي يعتبرونها معرضة للخطر.

لم يخرج كيم جونغ اون عن هذا التقليد الذي بدأه جده كيم إيل سونغ وواصله والده كيم جونغ ايل.

هكذا سافر بقطار مصفح إلى بكين عام 2018 وإلى هانوي في العام التالي لعقد قمة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب. رحلة استغرقت آنذاك حوالى ستين ساعة.

عام 2001، استغرق والده ما لا يقل عن 24 يوما للقيام برحلة ذهابا وإيابا من بيونغ يانغ إلى موسكو، في ماراثون بلغ حوالى 20 ألف كيلومتر.

وقد شهد مسؤول روسي دعي على متن القطار هو كونستانتين بوليكوفسكي، على الرفاهية في القطار حيث يتم تقديم الكركند والنبيذ الفرنسي.

بحسب الرواية الرسمية الكورية الشمالية فان كيم جونغ ايل كان على متن القطار حين توفي بنوبة قلبية عام 2011، خلال "زيارة ميدانية" الى مقاطعة.

ما يدل على أهميتها الرمزية فان القطارات التي استخدمها كيم ايل سونغ وكيم جونغ ايل معروضة في قصر كومسوسان التذكاري في بيونغ يانغ، حيث دفن الزعيمان السابقان.

ما هي مواصفاته؟

قطار كيم صنعت منه عدة نماذج شبه متطابقة في بيونغ يانغ وهو مصفح بالكامل من النوافذ إلى الجدران بما في ذلك الأرضية، مما يحميه مبدئيا من الرصاص والمتفجرات.

لكن مواصفاته لا تقتصر على ذلك. فقد قالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إنه "مجهز بأسلحة هجومية ومروحية يمكن استخدامها في حالة الطوارئ".

لكن بسبب هذه التجهيزات وثقلها، لا يمكن للقطار ان يتجاوز سرعة ستين كلم في الساعة.

لكنه يؤمن شروط أمن أعلى بكثير من الطائرة حيث تكون "فرص النجاة قليلة الى حد كبير" في حال التعرض لهجوم بحسب الوزارة الكورية الجنوبية.

يمكنه من جانب آخر عكس مساره في حال حصول حدث غير متوقع "ومن الصعب توقع" مساراته مقارنة مع الطائرة.

ومن أجل تقليل المخاطر، درج كيم جونغ اون على عادة نشر عسكريين على طول المسارات التي يسلكها ما حصل خلال زيارته الى هانوي في 2019.

هل استقل كيم الطائرة؟

خلافا لوالده الذي كان لديه رهاب حقيقي من الطيران، فان كيم جونغ أون لا يخشى ان يستقل الطائرة. فقد أظهره فيلم دعائي وهو يقود طائرة في 2014.

وسبق أن استقل الطائرة ثلاث مرات للقيام برحلات الى الخارج- مرتين الى الصين ومرة الى سنغافورة لعقد قمة مع ترامب في 2018.

لدى رئاسة كوريا الشمالية طائرة رسمية من طراز "شاماي-1". سميت على اسم الطائر الرمزي لكوريا الشمالية، وهي طائرة قديمة من طراز إليوشن-62، سوفياتية الصنع والتي لم تعد توفر بالضرورة كل ضمانات السلامة بحسب ما يقول اخصائيون.

من أجل عقد قمة 2018، حلقت الطائرة الرئاسية "شاماي-1" من بيونغ يانغ الى سنغافورة. لكنه ذلك كان للتمويه لان كيم جونغ اون لم يكن على متنها، فقد سافر الزعيم الكوري الشمالي على متن طائرة لشركة "طيران الصين" كان يفترض ان تكون رحلة تجارية عادية قبل ان تغير وجهتها.

فقد أقلعت طائرة البوينغ 747 من بيونغ يانغ وهي تحمل رقم الرحلة CA122 وهي رحلة منتظمة إلى بكين. لكن اثناء الرحلة غيرت مسارها ورقم تسجيلها لكي تتوجه الى سنغافورة بحسب بيانات موقع فلايت رادار24 ( Flightradar24)