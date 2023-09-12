وأوضحت الإحصائيات الصادرة، الثلاثاء، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.92 بالمئة من 592.11 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 597.53 مليار درهم في نهاية يوليو 2023، بزيادة تعادل 5.42 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 21 بالمئة أو ما يوازي 103.6 مليار درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6 بالمئة مقابل 437.37 مليار درهم خلال يوليو 2022، بزيادة تعادل نحو 160.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية، إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 29.2 بالمئة إلى 172.25 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 133.35 مليار درهم في يوليو 2022، وبزيادة على أساس شهري بنسبة 4.1 بالمئة مقارنة بنحو 165.42 مليار درهم في يونيو الماضي.

وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 371.42 مليار درهم مع نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بنحو 363.23 مليار درهم في يونيو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 47 بالمئة مقابل 252.67 مليار درهم في يوليو 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي، أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 53.86 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 5 بالمئة مقارنة بنحو 51.35 مليار درهم في يوليو 2022.

وذكر مصرف الإمارات المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي.