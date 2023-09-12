وبلغ معدل البطالة نسبة 4,2 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

ومن جهة أخرى سجل متوسط الأجور من دون احتساب المكافآت زيادة بنسبة 7,8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من مايو إلى يوليو، في أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 2001.

وتعليقا على البيانات، قال وزير المالية، جيريمي هانت، "لا يزال نمو الأجور مرتفعا، وهو ما يعكس جزئيا صرف مرتبات العاملين في القطاع العام دفعة واحدة".

وأضاف "لكن لكي تنمو الأجور الحقيقية بشكل مستدام، يجب علينا الالتزام بخطتنا خفض التضخم إلى النصف".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تعهّد بعيد توليه منصبه في أكتوبر 2022، بخفض التضخم الى النصف بعدما كان في حينه يتخطى 10 في المئة.

وما زال معدل التضخم في المملكة المتحدة البالغ 6,8 في المئة، الأعلى بين دول مجموعة السبع.

وأشارت خبيرة الاقتصاد، أشلي ويب، في "كابيتال إيكونوميكس" إلى "استمرار تراجع حدة ضيق سوق العمل في يوليو".

إلا أنها ترى أن "نمو الأجور لن يؤدي إلا إلى زيادة اضطراب بنك إنجلترا ويؤكد وجهة نظرنا بأن البنك سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، من 5,25 في المئة حاليا إلى 5,5 في المئة كحد أقصى"، خلال اجتماعه القادم.