وأشار بوتين، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في مدينة فلاديفوستوك الروسية، إلى أن "حجم التجارة بين روسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفع بنسبة 13.7 بالمئة على مدى العام الماضي، وبنسبة 18.3 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري".

كما نوه إلى أن "أفريقيا تعتبر أولوية استراتيجية بالنسبة لروسيا".

مستوى تاريخي غير مسبوق في العلاقات بين الصين وروسيا

في سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى تاريخي لا مثيل له، وسيتم مواصلة العمل المشترك بين البلدين.

جاءت تصريحات بوتين خلال لقائه بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.

وخلال المحادثات، أشار بوتين إلى أن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روسيا في مارس، بعد إعادة انتخابه تعكس مستوى العلاقات التاريخي الذي وصلت إليه البلدين.

وتوقع أن تصل التجارة بين البلدين إلى حوالي 200 مليار دولار في المستقبل القريب.

وقال بوتين: "هذه (زيارة الرئيس الصيني) إشارة إلى أن العلاقات بين روسيا والصين في السنوات الأخيرة وصلت إلى مستوى تاريخي لا مثيل له. كما قلت، سنستمر في العمل المشترك بهذا الاتجاه".

سلاح غير مسبوق

كما نوه الرئيس الروسي إلى أن بلاده تعمل على صناعة سلاح يعتمد على مبادئ فيزيائية جديدة سيكون قادرا على ضمان أمن أي بلد.

وأوضح بوتين: "إذا نظرنا إلى قطاع الأمن، فإن الأسلحة المصممة بناءً على ميزات فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب، وإننا نفهم جيدا هذا الشيء ونعمل على تحقيقه".

ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة ما بين 10 إلى 13 سبتمبر 2023، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.