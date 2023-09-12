تحركات الأسهم

صعد المؤشر نيكي بنسبة 0.95 بالمئة ليُغلق قرب أعلى مستوى سجله خلال الجلسة عند 32776.37 نقطة.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مرتفعا بنسبة 0.82 بالمئة عند 2379.91 نقطة.

ويتحرك الين والأسهم في اتجاهين متعاكسين، نظرا لأن صعود العملة يؤثر سلبا على القدرة التنافسية لأسهم شركات التصدير كما يجعل الأسهم أعلى سعرا للأجانب.

وزاد سهم تويوتا موتور بنسبة 2.4 بالمئة ليقود المكاسب على المؤشر توبكس اليوم الثلاثاء.

وقفز مؤشر قطاع النقل بنسبة 2.04 بالمئة ليصبح الأكثر ربحا بين مؤشرات بورصة طوكيو الفرعية.

وارتفع سهم سوني جروب المصنعة للألعاب ومعدات الصوتيات بنسبة 1.2 بالمئة، بينما زاد سهم يونيكلو المالكة لسلسلة متاجر فاست ريتيلينج بأكثر من واحد بالمئة.

وصعد سهم سوفت بنك جروب للتكنولوجيا بنحو اثنين بالمئة.

وهوى سهم شركة "آي.إتش.آي" المصنعة للمعدات الثقيلة بنسبة 15.8 بالمئة وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكي، فيما انخفض مؤشر شركات صناعة الصلب 0.7 بالمئة.